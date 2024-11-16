Жительницу Киева от смерти во время атаки дронов спас мусоропровод (видео)
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К счастью, никто не пострадал
В ночь на субботу, 16 ноября, россияне атаковали столицу беспилотниками. В результате падения обломков повреждена была многоэтажка в Оболонском районе столицы.
Лишь по счастливой случайности, никто из людей не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе КГВА.
"Воздушная тревога в столице продолжалась почти 3 часа. За это время силы обороны обнаружили и обезвредили в воздушном пространстве вокруг города до десятка вражеских БпЛА. Вследствие этой атаки в Оболонском районе столицы зафиксировано повреждение жилой инфраструктуры", — говорится в сообщении.
Из-за падения обломков в многоэтажном жилом доме были значительно повреждены балконы и окна.
Жительница поврежденного дома на Оболони рассказала журналистам о ночной атаке. По словам женщины, изначально были слышны сильные взрывы.
Затем начали разлетаться стекла и дверь сорвало с петель. Бетонная труба мусоропровода на лестничной клетке стала единственной защитой для женщины — она благодаря этому выжила.
К счастью, никто из людей не пострадал.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что утром 13 ноября в Киеве прогремели взрывы. Российские военные атаковали Украину ракетами. Столица оказалась под массированным обстрелом – враг одновременно применил баллистику, крылатые ракеты и "шахеды".
Стало известно, что враг поднял в небо стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС. Не менее семи бортов вылетели с авиабазы "Оленья" в Мурманской области России.