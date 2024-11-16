Мешканку Києва від смерті під час атаки дронів врятував сміттєпровід (відео)

На щастя, ніхто не постраждав

У ніч на суботу, 16 листопада, росіяни атакували столицю безпілотниками. Внаслідок падіння уламків було пошкоджено багатоповерхівку в Оболонському районі столиці.

Лише завдяки щасливому випадку, ніхто з людей не постраждав. Про це повідомили у прес-службі КМВА.

"Повітряна тривога у столиці тривала майже 3 години. За цей час сили оборони виявили та знешкодили у повітряному просторі навколо міста до десятка ворожих БПЛА. Внаслідок цієї атаки в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Через падіння уламків у багатоповерховому житловому будинку на Оболоні було значно пошкоджено балкони та вікна.

Мешканка пошкодженого будинку на Оболоні розповіла журналістам про нічну атаку. За словами жінки, спочатку було чутно сильні вибухи.

Потім почали розлітатися шибки і двері зірвало з петель. Бетонна труба сміттєпроводу на сходовій клітці стала єдиним захистом для жінки – вона завдяки цьому вижила.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що вранці 13 листопада у Києві пролунали вибухи. Російські військові атакували Україну ракетами. Столиця опинилася під масованим обстрілом – ворог одночасно застосував балістику, крилаті ракети та "шахеди".

Стало відомо, що ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС. Не менш як сім бортів вилетіли з авіабази "Оленья" в Мурманській області Росії.