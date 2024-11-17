В центре Киева мужчина устроил стрельбу перед глазами патрульных (видео)

Задержание длилось полтора часа

В ночь на 17 ноября в Киеве произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь прямо на глазах патрульных.

Инцидент произошел на улице Кропивницкого после полуночи, когда двое мужчин вышли из парадного жилого дома. Об этом сообщает УНИАН.

Несмотря на присутствие полицейского автомобиля во дворе, один из мужчин внезапно достал оружие и начал стрелять. Находившиеся неподалеку патрульные мгновенно среагировали на нарушения, однако операция по задержанию растянулась на полтора часа. Нарушитель отказывался выполнять законные требования полиции.

Во время задержания подозреваемый вел себя крайне агрессивно. Спецоперация завершилась тем, что несколько правоохранителей смогли свергнуть нарушителя на землю и одеть на него наручники. Задержанный громко кричал и заявлял о травме паха во время задержания.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о стрельбе под Киевом. Там доброволец стрелял из травматического пистолета в военнообязанного.