На Закарпатье мужчина устроил стрельбу возле ТЦК: причина неожиданная

Он может быть бывшим военным

В городе Хуст Закарпатской области мужчина устроил стрельбу возле районного ТЦК и СП. Он пытался проникнуть в здание ТЦК.

Инцидент произошел в четверг, 14 ноября. Эту информацию подтвердила представитель Нацполиции в Закарпатской области Анна Дан, пишет "Суспільне".

Она рассказала, что мужчина несколько раз выстрелил в воздух из шумового пистолета. Правоохранители задержали его на месте происшествия.

"В результате происшествия никто не травмировался. Мужчину привлекли к админответственности по ст. 173 КУоАП", — добавила спикер полиции области.

"Суспільне", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, пишет, что задержанный — бывший военный, уволившийся из ВСУ по состоянию здоровья. Он стрелял потому, что "разозлился, что его не хотят мобилизовать", рассказал собеседник издания.

Как рассказывал "Телеграф", в Запорожье 19 октября во время проверки документов возник конфликт между сотрудником ТЦК и местными жителями. В результате один из людей в форме выстрелил в воздух из личного оружия. Инцидент произошел в Коммунарском районе города между сотрудниками местного РТЦК и мужчиной, не подавшим военно-учетный документ.