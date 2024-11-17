У центрі Києва чоловік влаштував стрілянину перед очима патрульних (відео)

Затримання тривало півтори години

У ніч на 17 листопада у Києві сталася стрілянина. Невідомий відкрив вогонь просто на очах у патрульних.

Інцидент стався на вулиці Кропивницького після опівночі, коли двоє чоловіків вийшли з парадного житлового будинку. Про це повідомляє УНІАН.

Незважаючи на присутність поліцейського автомобіля у дворі, один із чоловіків раптово дістав зброю та розпочав стрілянину. Патрульні, які перебували неподалік, миттєво зреагували на порушення, проте операція із затримання розтягнулася на півтори години.

Порушник відмовлявся виконувати законні вимоги поліції. Для знешкодження зловмисника знадобилися додаткові підрозділи правоохоронців, які прибули на місце події за викликом перших патрульних.

Під час затримання підозрюваний поводився вкрай агресивно. Спецоперація завершилася тим, що кілька правоохоронців змогли повалити порушника на землю та одягнути на нього кайданки. Затриманий голосно кричав та заявляв про травмування паху під час затримання.

Раніше "Телеграф" також розповідав про стрілянину під Києвом. Там доброволець стріляв з травматичного пістолета у військовозобов'язаного.