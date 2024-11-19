"Мы разошлись, но очень скучали...": киевский "Кураж Базар" возвращается на любимую многими локацию (карта)

"Кураж" объявил о переезде с локации Garage на Межигорской

Популярный киевский маркет "Кураж" объявил о смене локации. Рождественский маркет 14-15 декабря станет последним мероприятием в пространстве Garage на Межигорской, 82.

"Кочевники следуют дальше" — такими словами команда "Куража" анонсировала свое перемещение. Хотя причины переезда пока не разглашаются, организаторы уверяют, что это начало новой главы в истории проекта. Особое внимание привлекает тот факт, что новая локация имеет собственный фонтан, что может стать дополнительной приманкой для посетителей.

"Кураж" возвращается на ВДНХ

Проект возвращается на территорию ВДНХ, где будет базироваться в павильоне №9. Об этом сообщил директор Экспоцентра Евгений Мушкин на своей странице в соцсетях: "Когда-то мы поженились. А потом разошлись. ВДНХ и Кураж… Так вот вам порция позитива в ленту: "Кураж" возвращается на ВДНХ".

Этот переезд можно рассматривать как символический возврат, ведь у проекта уже был опыт проведения мероприятий на этой локации. Павильон №9, который станет новым домом для маркета, получит новое название, а команда обещает поделиться деталями будущих планов и датами первых событий на новом месте.

Для многих киевлян "Кураж" давно стал больше, чем просто барахолкой – это площадка для культурных событий, место встречи творческих людей и пространство, где рождаются новые идеи и проекты. Смена локации открывает новые возможности для развития этой уникальной культурной платформы.

Рождественский маркет.

Последний маркет в пространстве Garage обещает стать особым событием, посвященным украинским рождественским традициям. Программа мероприятия будет включать:

традиционный вертеп и Маланка;

выступы с колядками и щедривками;

праздничный концерт украинских групп;

лекции от арткуратора Ярины Сизик об украинской идентичности;

ярмарка мастеров и украинских производителей этнических товаров;

мастер-классы по пению;

традиционные вечерницы.

Особое внимание организаторы уделят практическим аспектам празднования: посетители смогут узнать традиционную рождественскую одежду, особенности сервировки праздничного стола и украшения дома к праздникам.

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