В киевских ТЦ засветился "дубайский шоколад" : цена кусается (видео)

Этот шоколад стал очень популярным из-за вирусного видео

В киевском ТЦ "Променада центр" заметили дубайский шоколад. Лакомство накануне вызвало волну хайпа в сети.

Видеозаписью, на котором виден тот самый шоколад, обнародовал местный telegram-канал "Киевский движ". На кадрах также можно заметить ценник, который гласит, что за плитку придется выложить 550 гривен.

Стоит отметить, что подобный шоколад в Украине можно было приобрести и до этого через онлайн-площадки. Только там стоимость покупки доходила до 2000 гривен.

Судя по упаковке на видео показан шоколад турецкой компании ELITA и купить его можно онлайн.

Оригинальный дубайский шоколад создается вручную компанией FIX Dessert Chocolatier, стоит плитка примерно 19 долларов или 700 гривен, однако из-за ограниченных объемов производства реальная цена может быть значительно выше. Особенно, если их доставляют за границу.

Популярность шоколаду принесло видео блогера Марии Вехер от 2021 года, просмотренное 70 миллионов раз. Девушка специализируется на создании ASMR-роликов, которые представляют собой записи неких приятных звуков, якобы способных вызвать у слушателя ощущение "легкой эйфории". То есть, 70 миллионов человек просто смотрели как девушка кушает шоколад.

#foodsounds #dubai #dubaidessert ♬ оригинальный звук - mariavehera257 @mariavehera257 @fixdessertchocolatier WOW, JUST WOW!!! Can’t explain how good these are! When a chocolate, a dessert and a piece of art meet this is what you get! 🍫 "Can't Get Knafeh of it," "Mind Your Own Busicoff," and "Crazy Over Caramel." Order on Instagram Chatfood or Deliveroo and let me know what’s your FIX? Instagram : fixdessertchocolatier #asmr

Обычно плитка лакомства состоит из оболочки из молочного шоколада с тестом катаифи и фисташковой пастой внутри. Из-за теста десерт издает тот самый "хрустящий" звук, когда его ломают или жуют.

Если же вам захотелось попробовать этот шоколад, но погоня за брендом не имеет значения, то в Украине можно найти фисташковый шоколад "Свиточ" за 40 гривен за плитку.

Как сообщалось ранее, цены на продукты питания в супермаркетах вызывают удивление у украинцев. В TikTok активно распространяются видео, где сограждане демонстрируют существенный рост цен в магазинах и свою реакцию на это.