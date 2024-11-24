В Киеве прогремели взрывы: россияне снова атаковали Украину, что известно об ударе

Враг снова применяет беспилотники

Утром, 24 ноября, в Киеве прогремели взрывы во время вражеской атаки. Россияне в очередной раз применяют беспилотные летательные аппараты.

По информации Telegram-канала "Суспільне. Новини", взрывы были слышны в 05:26. Всех просят находиться в укрытиях.

В 04:37 в Воздушных силах ВСУ сообщали, что вражеский дрон в Киевской области движется курсом на Житомирскую. При этом, официальное сообщение о движении БПЛА на столицу было еще в 03:24.

Также стоит добавить, что в 04:37 в Воздушных силах ВСУ сообщали, что вражеский дрон в Киевской области движется курсом на Житомирскую. Однако официальное сообщение о том, что БпЛА движется именно на Киев, было еще в 03:24.

Всех просят оставаться в укрытии.

Какая сейчас ситуация

Согласно сообщению Воздушных сил, враг продолжает запускать по Украине дроны. Сейчас ситуация следующая:

БПЛА в Черниговской области курсом на Киевщину.

БПЛА на востоке Житомирщины курс западный.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 ноября в Киеве были слышны взрывы. Глава КГГА Сергей Попко в свою очередь пишет, что в последний раз такой мощный удар враг нанес почти 3 месяца назад.