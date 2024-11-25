В Киеве более 500 домов осталось без газа: когда это исправят

Газа не будет как минимум сутки

В Святошинском районе Киева произошла серьезная авария на объекте газоснабжения. Из-за нее более 500 домов остались без газа.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. В настоящее время на месте работают специализированные ремонтные бригады. К устранению последствий аварии привлечены более сотни специалистов коммунальной службы.

По предварительным данным, из-за повреждения не стало газа у преимущественно жителей частного сектора. Предварительно планируется завершить все технические процессы и возобновить поставки газа завтра до конца суток. В случае перемен обещают сообщить отдельно.

Напомним, что недавно на Софиевской Борщаговке взорвались трансформаторы. Во многих домах из-за этого пропал свет. По мнению специалистов, взрыв трансформаторов является следствием нехватки трансформаторных подстанций. На строительство одной станции застройщикам нужно потратить около 50 млн. грн. Они договорились с контролирующими органами и не построили их в достаточном количестве. Поэтому такие ситуации будут возникать все чаще, уверены специалисты.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что в Киеве сотни домов остались без тепла и горячей воды. Необходимо заменить поврежденный трабопровод.