Выдавал себя за полицейского и размахивал пистолетом в кафе: в Киеве задержали мужчину

Правоохранители обнаружили видео инцидента во время мониторинга социальных сетей

Киевские правоохранители задержали мужчину, который угрожал оружием работнице кофейни. Во время инцидента 45-летний злоумышленник был одет в полицейскую форму, хотя никакого отношения к правоохранительным органам не имеет.

Мужчина, ранее уже имевший проблемы с законом, размахивал пистолетом и демонстрировал магазин с патронами. Об этом сообщается на официальном портале Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Правоохранители обнаружили видео инцидента во время мониторинга социальных сетей. На кадрах зафиксировано, как мужчина в полицейской форме угрожает оружием.

К поиску злоумышленника были привлечены сотрудники криминального анализа и киевского управления внутренней безопасности. После установления личности правоохранители задержали нарушителя.

В ходе обыска по месту жительства злоумышленника изъяли пистолет и полицейскую форму. В настоящее время устанавливается их происхождение.

По факту инцидента открыты уголовные производства по статьям о незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263 УКУ) и самовольном присвоении властных полномочий (ч. 2 ст. 353). Правонарушителю грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что наркодилеры в Киеве продавали психотропы для похудения и попались полиции. Злоумышленники наладили сбыт таблеток с психотропными веществами на территории Украины.