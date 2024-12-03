В Киеве авто влетело в отбойник и перевернулось: мост Патона застыл в огромной пробке (видео)

Движение транспорта на мосту практически полностью остановилось

Во вторник, 3 декабря, в Киеве на мосту Патона произошла серьезная авария. Вследствие этого здесь образовалась большая пробка в направлении правого берега, а части легковушки разбросало по проезжей части.

На месте работали все экстренные службы столицы. Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

Известно, что на мосту Патона водитель легкового автомобиля Skoda не справился с управлением и врезался в ограничители скорости. В результате произошедшего авто перевернулось на крышу и получило сильные механические повреждения.

На место прибыло сразу несколько спасательных экипажей, которым предстояло эвакуировать машину. О состоянии водителя ничего не сообщается.Также неизвестно, находились ли в авто пассажиры.

При этом на месте работала "скорая" и на видео можно рассмотреть возле авто медиков.

Вследствие этого на мосту образовалась просто огромная пробка в направлении правого берега. Автомобили выстроились в необъятную очередь, которая практически замерла на месте.

Автовладельцам советуют планировать свой маршрут заранее и избегать поездок по мосту Патона.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

По данному факту проводится расследование.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на съезде с моста Патона произошло ДТП во время которого водитель авто марки KIA влетела в отбойник. Обошлось без пострадавших, но авто получило механические повреждения.