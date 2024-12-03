У Києві авто влетіло у відбійник і перекинулося: міст Патона завмер у величезному заторі (відео)

Рух транспорту на мосту майже повністю зупинився

У вівторок, 3 грудня, у Києві на мосту Патона сталася серйозна аварія. Внаслідок цього тут утворився величезний затор у напрямку правого берега, а частини легковика розкидало по проїжджій частині.

На місці працювали усі екстрені служби столиці. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Відомо, що на мосту Патона водій легкового автомобіля Skoda не впорався з керуванням та врізався в обмежувачі швидкості. В результаті події авто перекинулося на дах і отримало сильні механічні пошкодження.

На місце прибуло відразу кілька рятувальних екіпажів, які мали евакуювати машину. Про стан водія нічого не повідомляється. Також невідомо, чи перебували в авто пасажири.

При цьому на місці працювала швидка та на відео можно розгледіти біля авто медиків.

Внаслідок ДТП на мосту утворилася просто величезна пробка у напрямку правого берега. Автомобілі вишикувалися в неосяжну чергу, яка практично завмерла на місці.

Автовласникам радять планувати свій маршрут заздалегідь та уникати поїздок мостом Патона.

Причини та обставини ДТП встановлюються.

За цим фактом проводиться розслідування.

Раніше "Телеграф " розповідав про те, що на з’їзді з мосту Патона сталася ДТП, під час якої водій авто марки KIA влетіла у відбійник. Обійшлося без постраждалих, але авто зазнало механічних пошкоджень.