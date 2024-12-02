В Киеве резко ухудшилось качество воздуха: где самая плохая ситуация

Худший показатель зафиксирован на улице Академика Заболотного

В понедельник, 2 декабря, в Киеве снова ухудшилось качество воздуха. В частности, самое плохое состояние воздуха сейчас в Деснянском и Святошинском районах — там зафиксирован вредный уровень загрязнения.

Приближенные к вредным показатели фиксируют также в Голосеевском и Подольском районах. Об этом свидетельствуют данные SaveEcoBot.

По состоянию на 08:00 2 декабря общий индекс качества воздуха в городе достиг отметки 89. Худшая ситуация наблюдается в Деснянском районе, где этот показатель составляет 110, и Святошинском — 101. А на улице Академика Заболотного, 27, индекс качества воздуха достиг 157 — это рекордная отметка на сегодня.

В остальных районах столицы средние показатели несколько лучше: в Днепровском и Оболонском – 80-84, в Печерском – 84, в Соломенском – 88, в Шевченковском – 81. Это считается умеренным уровнем загрязнения.

Погода только усугубляет состояние воздуха. Сейчас в Киеве очень влажно – 97%, температура всего +0,8°C, а ветра вообще нет, поэтому воздух не очищается естественным путем.

Загрязненный воздух может нанести ущерб людям с болезнями легких и сердца. Также следует быть осторожными детям и пожилым людям.

Жителям Киева советуют закрыть окна домов, пить больше воды и меньше бывать на улице. Особенно это касается тех, кто испытывает проблемы со здоровьем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Киеве и области тяжело дышать. Воздух в столице серьезно загрязнен.