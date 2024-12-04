В Киеве могут не успеть установить в срок новогоднюю елку (фото)

Впереди еще большая часть работы — полный монтаж, развешивание украшений, установка фотозоны, а также киосков с сувенирами

В Киеве работают над монтажом новогодней елки на Софийской площади. Однако по неофициальным данным, установку не успеют завершить до 6 декабря.

Рабочие возвели стойку и уже крепят искусственные ветки на праздничную красавицу. Об этом пишет "Информатор", ссылаясь на слова рабочих, которые создают инсталляцию у Софийского собора.

Впереди еще большая часть работы — полный монтаж, развешивание украшений, установка фотозоны, а также киосков с сувенирами. Поэтому не факт, что все работы успею делать до Дня св. Николая Чудотворца, который праздную 6 декабря

По состоянию на утро 4 ноября готова примерно треть дерева – рабочие составляют ветки сверху вниз. Известно, что ветки елки в этом году будут белого цвета. Также на макушке дерева уже сияет рождественская звезда.

"На самом деле, в планах — хоть что-то установить до 6 декабря. Само дерево будем складывать до пятницы, а потом уже другие коллеги будут украшать дерево, будут заниматься игрушками и гирляндами. А тогда уже будут делать здесь фотозону и установят лотки с сувенирной продукцией", — объяснили рабочие.

Подрядчики говорят, что за установку украшений новогодней елки в Киеве отвечают несколько подрядных компаний. Одна из них доставила елку в разобранном виде на площадь перед Софией, другая – складывает дерево вместе. Третьей придется его украшать и монтировать фотозоны.

Напомним, ранее на Софийской площади побывал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов и показал, как собирают новогоднюю елку.