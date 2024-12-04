У Києві можуть не встигнути встановити у строк новорічну ялинку (фото)

Попереду ще більша частина роботи – повний монтаж, розвішування прикрас, встановлення фотозони, а також кіосків із сувенірами

У Києві працюють над монтажем новорічної ялинки на Софійській площі. Однак, за неофіційними даними, установку не встигнуть завершити до 6 грудня.

Робітники вже звели стійку та кріплять штучні гілки на святкову красуню. Про це пише "Інформатор", посилаючись на слова робітників, які створюють інсталяцію біля Софійського собору.

Попереду ще більша частина роботи – повний монтаж, розвішування прикрас, встановлення фотозони, а також кіосків із сувенірами. Тому не факт, що всі роботи встигну робити до Дня св. Миколи Чудотворця, який святкує 6 грудня

Станом на ранок 4 листопада готова приблизно третина дерева – робітники складають гілки зверху донизу. Відомо, що гілки цьогорічної ялинки будуть білого кольору. Також на маківці дерева вже сяє різдвяна зірка.

"Насправді, у планах — хоч щось встановити до 6 грудня. Саме дерево складатимемо до п’ятниці, а потім уже інші колеги прикрашатимуть дерево, займатимуться іграшками та гірляндами. А тоді вже робитимуть тут фотозону та встановлять лотки з сувенірною продукцією", — пояснили робітники.

Підрядники кажуть, що за встановлення прикрас новорічної ялинки в Києві відповідають кілька підрядних компаній.

Нагадаємо, раніше на Софійській площі побував фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов та показав, як збирають новорічну ялинку.