В Киеве снова ухудшилось качество воздуха. Где самая плохая ситуация

Во Львовской области в одном из сел также зафиксированы тревожные изменения

В четверг, 5 декабря, в столице Украины Киеве в очередной раз зафиксировано ухудшение качества воздуха. В большинстве регионов средние данные пересекли предел допустимой нормы загрязненности.

Об этом свидетельствует портал SaveEcoBot. Отмечается, что по состоянию на 10:30 утра качество воздуха в Киеве на оранжевом уровне, однако есть регионы, которые могут перейти и в угрожающую красную зону.

Худшая ситуация в Святошинском районе, где уровень загрязнения достиг отметки 76 AQI PM2.5. В других районах, кроме Облонского, цифры колеблются от 66 до 53 AQI PM2.5. Однако только на Оболони качество воздуха в пределах нормы – 31 AQI PM2.5. При этом радиационный фон в Киеве в норме.

Погодные условия не способствуют улучшению качества воздуха, ведь скорость движения ветра до 3 м/с и фиксируется затяжная облачность с возможными осадками. Направление ветра юго-восточное, влажность – 91%.

Во Львовской области в селе Шабельня на улице Полевая зафиксировано превышение показателя качества воздуха в несколько раз. Он ведь достиг 170 AQI PM2.5 (красный уровень).

Доподлинно неизвестно в чем причина ухудшения качества воздуха в Киеве и Львовской области, однако это может нести угрозу здоровью чувствительных людей.

Заметим, что загрязненный воздух может нанести ущерб людям с болезнями легких и сердца. Также следует быть осторожными детям и пожилым людям. Жителям Киева советуют закрыть окна дома, пить больше воды и меньше бывать на улице. Особенно это касается тех, кто испытывает проблемы со здоровьем.

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