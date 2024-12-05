У Києві знову погіршилась якість повітря. Де найгірша ситуація

На Львівщині в одному з сіл також зафіксовано тривожні зміни

У четвер, 5 грудня, у столиці України Києві вчергове зафіксовано погіршення якості повітря. У більшості регіонів середні дані перетнули межу допустимої норми забрудненості.

Про це свідчить портал SaveEcoBot. Зазначається, що станом на 10:30 ранку якість повітря в Києві на помаранчевому рівні, проте є регіони, які можуть перейти і в загрозливу червону зону.

Наразі найгірша ситуація у Святошинському районі, де рівень забруднення сягнув позначки 76 AQI PM2.5. В інших районах, окрім Облонського, цифри коливаються від 66 до 53 AQI PM2.5. Проте лише на Оболоні якість повітря у межах норми — 31 AQI PM2.5. При цьому радіаційний фон у Києві у нормі.

Погодні умови не сприяють покращенню якості повітря, адже швидкість рух вітру до 3 м/с, та фіксується затяжна хмарність з ймовірними опадами. Напрямок вітру південно-східний, вологість — 91%.

Водночас у Львівській області у селі Шабельня на вулиці Польова зафіксовано перевищення показника якості повітря у кілька разів. Адже він сягнув 170 AQI PM2.5 (червоний рівень).

Достеменно не відомо в чому причина погіршення якості повітря в Києві та на Львівщині, проте це може нести загрозу стану здоров'я чутливих людей.

Зауважимо, що забруднене повітря може зашкодити людям із хворобами легень та серця. Також варто бути обережними дітям і людям похилого віку. Жителям Києва радять закрити вікна вдома, пити більше води та менше бувати на вулиці. Особливо це стосується тих, хто має проблеми зі здоров'ям.

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