В Киеве ухудшилось качество воздуха: что могло стать причиной (карта)

Индекс качества воздуха в столице превысил показатели нормы

В субботу, 30 ноября, в Киеве снова ухудшилось качество воздуха. По данным служб мониторинга, в столице наблюдается вредный уровень воздуха.

Об этом сообщает SaveEcoBot. Индекс качества, рассчитанный по формуле NowCast (US EPA), достиг отметки 112 по состоянию на 16:00 30 ноября 2024 года. По предварительным данным, это произошло из-за высокой влажности в столице Украины — ее уровень составляет 97%.

Это вредный уровень воздуха для чувствительных групп населения. Он может вызвать дискомфорт при дыхании у людей с заболеваниями легких, таких как астма, а также у людей с сердечными заболеваниями, детей и пожилых людей.

На данный момент самый вредный уровень загрязнения воздуха наблюдается на северо-востоке Киева (улица Пуховская, где показатели превысили цифру 165 — Ред.), а также на западе и юго-западе столицы (там показатели превысили отметку 150 — Ред.).

Сильное загрязнение воздуха зафиксировали на проспекте академика Глушкова, улице Сечевых стрельцов, улице Якутской и улице Игоря Турчина.

Жителям и гостям Киева рекомендуется закрыть окна, пить больше воды и не выходить на улицу в случае наличия проблем со здоровьем.

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