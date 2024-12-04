Синоптики предупредили о похолодании: где ждать морозов (прогноз)

Холодный туман накроет регионы Украины

Синоптики прогнозируют сложную погодную ситуацию в Украине на четверг, 5 декабря. Большинство регионов ожидают прохладной и влажной атмосферы с туманами и небольшими морозами.

Температуры по областям будут неоднородными. Ночью ожидается похолодание от 0-5 градусов. Холоднее всего будет в Карпатах, где температура может опуститься до -4…-9 градусов. Днем столбики термометров будут подниматься в пределах -3…+2 градуса, а на юге страны даже до +6 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Закарпатье прогнозируется более мягкая погода. Температура будет колебаться в пределах +1…+5 градусов. Центральные и восточные области ощутят более ощутимое похолодание. В Днепре, например, будет от нуля до 2 градусов тепла. А в Сумах – от минус одного до плюс одного.

В Киеве ночью температура составит -3 градуса, а днем ожидается около нуля. Синоптики предупреждают о возможном тумане, который создаст дополнительную влажность и снизит видимость.

Осадков почти не будет, ветер преимущественно юго-восточный, со скоростью 3-8 метров в секунду.

Южные области, в частности Одесса, Николаев и Херсон, будут иметь более ласковую погоду с температурой +2…+5 градусов. А в Крыму вообще будет до +7 градусов.

Погода в Украине 5 декабря

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каких температурных сюрпризов ждать в Киеве. Морозная, но безоблачная погода охватила столицу Украины.