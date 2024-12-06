В Киеве вспыхнул трамвай на одной из улиц: что известно (видео)

Официальной информации по данному инциденту пока нет

В пятницу, 6 декабря, на одной из улиц Киева произошло возгорание в городском трамвае. Об этом в сети сообщают местные жители.

Соответствующее видео было опубликовано в одном из киевских пабликов. Отмечается, что инцидент случился на Контрактной площади.

Причины происшествия пока остаются неизвестными.

На видео видно, что дым идет из кабины водителя. Пассажиров внутри транспорта на этот момент нет.

Отметим, что официальной информации по данному инциденту пока нет в сети.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в середине ноября текущего года на станции "Позняки" на "зеленой" ветке в Киеве пассажиры заметили дым. Соответствующее видео опубликовали в социальных сетях. По словам очевидца, на станции чувствовался сильный запах гари. Он рассказал, что ехал в поезде, в котором произошло возгорание.

Несмотря на случившийся инцидент, станция в тот день продолжила работать. Пассажиры могли беспрепятственно попасть на платформы. Также было сообщено, что на самом деле могло стать причиной сильного задымления в метро.