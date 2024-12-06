У Києві спалахнув трамвай на одній із вулиць: що відомо (відео)

Офіційної інформації щодо цього інциденту поки що немає

У п’ятницю, 6 грудня, на одній із вулиць Києва стався спалах у міському трамваї. Про це у мережі повідомляють місцеві жителі.

Відповідне відео було опубліковане в одному із київських пабліків. Наголошується, що інцидент трапився на Контрактній площі.

Причини події поки що залишаються невідомими.

На відео видно, що дим йде із кабіни водія. Пасажирів усередині транспорту зараз немає.

Зазначимо, що офіційної інформації щодо цього інциденту поки що немає в мережі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в середині листопада поточного року на станції "Позняки" на "зеленій" гілці у Києві пасажири помітили дим. Відповідне відео опублікували у соціальних мережах. За словами очевидця, на станції відчувався сильний запах гару. Він розповів, що їхав потягом, в якому сталося загоряння.

Попри цей інцидент, станція того дня продовжила все ж таки працювати. Тобто, пасажири могли без перешкод потрапити на платформи. Також було повідомлено, що справді могло стати причиною сильного задимлення в метро.