Восемнадцать пациентов потеряли зрение из-за халатности врачей: в Тернопольской области будут судить офтальмологов

Следствие установило, что медики использовали запрещенный препарат

В Тернопольской области разворачивается беспрецедентный медицинский скандал. Четыре офтальмолога районной больницы будут привлечены к уголовной ответственности из-за профессиональной небрежности, что привело к частичной или полной потере зрения у 18 пациентов.

По данным Тернопольской областной прокуратуры, среди обвиняемых — заведующий офтальмологическим отделением и трое врачей медицинского учреждения. Им инкриминируют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей и неправомерную выгоду.

Детали дела

Следствие установило, что с марта 2022 по февраль 2023 медики использовали препарат, запрещенный для применения в Украине и не предназначенный для офтальмологической практики. Заведующий отделением не только лично продавал этот препарат пациентам, но и давал указания подчиненным по его применению.

Каждый из трех врачей, следуя указаниям руководителя, требовал от пациентов средства за введение препарата — от 8 до 34 тысяч гривен. Последствия такого "лечения" оказались катастрофическими:

15 пациентов потеряли зрение на один глаз,

3 пациента полностью потеряли зрение,

7 пациентам пришлось удалить глаз из-за осложнений.

Общий ущерб, причиненный государству на лечение пострадавших, составляет почти 900 тысяч гривен. В настоящее время в отношении обвиняемых применены меры пресечения. Двум назначен залог на общую сумму около 1 миллиона гривен. Относительно других двух избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Обвинительные акты уже направлены в суд. Им грозит до 5 лет заключения.

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