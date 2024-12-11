Вспыхнул как спичка: в Киеве утром загорелся автомобиль (видео)

Причины возгорания неизвестны

Ранним утром в среду, 11 декабря, на Дарницкой площади в Киеве загорелся автомобиль. Причины инцидента устанавливаются.

Видео с пылающей машиной публикует Telegram-канал "Реальный Киев". Как видно на кадрах, огонь охватил переднюю часть автомобиля.

На место прибыли сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Они погасили машину. На момент публикации новости информации о причинах возгорания нет.

Напомним, 11 декабря дороги Киева достаточно опасны. Так как с утра в среду там идет мокрый снег. Синоптики Украинского гидрометцентра предупредили, что в течение дня 11 декабря в некоторых областях Украины, в том числе и в Киевской, прогнозируется гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

Также ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве только 35% светофоров готовы к работе в условиях графиков отключений электроэнергии. В таком большом городе, как столица, это опасно, поскольку в условиях зимних дождей, заморозков, туманов и гололеда это может значительно увеличить количество ДТП.