Спалахнув як сірник: у Києві зранку загорівся автомобіль (відео)

Причини займання невідомі

Рано вранці у середу, 11 грудня, на Дарницькій площі у Києві загорілася автівка. Причини інциденту встановлюються.

Відео з машиною, що палає, публікує Telegram-канал "Реальний Київ". Як видно на кадрах, вогонь охопив передню частину автомобіля.

На місце прибули співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Вони загасили автівку. На момент публікації новини інформації про причини займання немає.

Нагадаємо, 11 грудня дороги Києва є досить небезпечними. Адже зранку у середу там йде мокрий сніг. Синоптики Українського гідрометцентру попередили, що протягом дня 11 грудня в деяких областях України, зокрема й на Київщині, прогнозується ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Також раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві тільки 35% світлофорів готові до роботи в умовах графіків відключень електроенергії. У такому великому місті, як столиця, це небезпечно, оскільки в умовах зимових дощів, заморозків, туманів та ожеледиці це може значно збільшити кількість дорожньо-транспортних пригод.