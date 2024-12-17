В Киеве посреди дороги перевернулся грузовик: спасатели доставали женщину из кабины (видео)

Водителю удалось выбраться самостоятельно из опрокинутого грузовика

В Киеве водитель грузовика не справился с управлением и перевернулся. Его пассажирку пришлось доставать из кабины спасателям.

Об этом сообщает ГСЧС. По данным спасателей, ДТП произошло на проспекте Академика Глушкова в Голосеевском районе столицы. В результате происшествия водитель и его пассажирка оказались заблокированными в кабине транспортного средства.

Водителю удалось выбраться самостоятельно из опрокинутого грузовика, а вот женщину пришлось доставать уже спасателям, которые прибыли на место ДТП. Пострадавшая была доставлена в больницу. Мужчина от госпитализации отказался.

Местные паблики также уже публикуют видео с места событий. Они уточняют, что ДТП произошло возле ТЦ Магелан.

Авторы утверждают, что водитель грузовика якобы имел мало опыта и допустил опрокидывание транспортного средства, груженного грунтом и древесиной. При этом официальная причина происшествия пока неизвестна.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львовской области произошло масштабное ДТП. По предварительной информации было столкновение трех транспортных средств: автомобиля BMW, автопоезда DAF и микроавтобуса Mercedes Sprinter. К сожалению, без пострадавших не обошлось.