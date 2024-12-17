У Києві посеред дороги перекинулася вантажівка: рятувальники діставали жінку з кабіни (відео)

Водієві вдалося вибратися самостійно з перекинутої вантажівки

У Києві водій вантажівки не впорався з керуванням та перекинувся. Його пасажирку довелося діставати із кабіни рятувальникам.

Про це повідомляє ДСНС. За даними рятувальників, ДТП сталася на проспекті Академіка Глушкова у Голосіївському районі столиці. Внаслідок пригоди водій та його пасажирка виявилися заблокованими в кабіні транспортного засобу.

Водієві вдалося вибратися самостійно з перекинутої вантажівки, а ось жінку довелося діставати вже рятувальникам, які прибули на місце ДТП. Постраждалу було доставлено до лікарні. Чоловік від госпіталізації відмовився.

Місцеві пабліки також публікують відео з місця подій. Вони уточнюють, що ДТП сталася біля ТЦ Магеллан.

Автори стверджують, що водій вантажівки нібито мав мало досвіду та допустив перекидання транспортного засобу, завантаженого ґрунтом та деревиною. При цьому офіційна причина події поки невідома.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львівській області сталася масштабна ДТП. За попередньою інформацією було зіткнення трьох транспортних засобів: автомобіля BMW, автопоїзда DAF та мікроавтобуса Mercedes Sprinter. На жаль, без постраждалих не обійшлося.