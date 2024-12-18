Грязи по колено и нет дороги. В Киеве возмутились состоянием штрафплощадки (видео)

Сотрудники лишь разводят руками

Жительница Киева побывала на штрафплощадке в Печерском районе столицы и была шокирована ее состоянием. Здесь нет нормальной дороги и тротуара, а все вокруг напоминает настоящее болото.

Девушка опубликовала соответствующее видео в соцсети. На кадрах видно, что территория выглядит запущено, а сотрудники лишь пожимают плечами.

У большинства киевлян и гостей столицы эвакуируют транспортные средства на штрафные площадки в черте города. Одна из штрафплощадок расположена в Печерском районе Киева на Железнодорожном шоссе. Она принадлежит ГУНП Киева, о чем свидетельствует информационная табличка на въезде.

Жительнице города пришлось побывать здесь и она ужаснулась состоянием территории.

"Сегодня была в шоке от состояния штрафплощадки на Железнодорожном шоссе, 1. Туда не то что доехать, дойти трудно … не представляю как можно проехать с детьми, коляской, или людям с ограниченными возможностями", — написала автор видео в соцсети.

Судя по опубликованным кадрам здесь буквально нет дороги для проезда — асфальт весь в огромных ямах, которые заполнены водой и грязью. Людям приходится идти просто по болоту за своими транспортными средствами. Территория вокруг штрафплощадки также выглядит неухоженной.

Но больше всего девушку поразила позиция сотрудников штрафплощадки, которые просто разводят руками и говорят "а что мы можем сделать, не дай Бог уволят…".

Штрафплощадка расположена на Железнодорожном шоссе, 1

Напомним, на фоне масштабного пожара в Киеве, во время которого пострадало более 30 авто, адвокат Ярослав Куц прояснил ситуацию с тем, кто же должен отвечать за транспортные средства на столичных штрафплощадках. По его словам, именно Национальная полиция ответственна за каждый эвакуированный автомобиль.

Поскольку полиция находится непосредственно на объектах, именно ГУНП и несет главную ответственность за все находящиеся на штрафплощадках транспортные средства.

"На входе на штрафплощадки стоят сотрудники полиции. Они контролируют пропуск автомобилей и при уплате штрафа выпускают их. Если инспектор по парковке принял решение об эвакуации вашего транспортного средства, составил акты и передал эвакуаторщику, то с момента того, как работник полиции впустил эвакуатор на территорию штрафной площадки — именно Национальная полиция ответственна за эти транспортные средства", — резюмировал Куц.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что водителям эвакуаторов дали неограниченные права и основания для эвакуации автомобилей в Украине расширили.