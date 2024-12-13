Украина теряет сотни миллионов из-за iPhone 16: журналист озвучил важный момент

Убытки бюджета колоссальные

Почти 80% новых iPhone16 появились в Украине нелегальным путем, ведь со старта продаж было импортировано примерно 17 тысяч, а продано 101 тысяч смартфонов.

Об этом пишет украинский журналист Евгений Плинский. По его словам, ущерб бюджету в этом случае даже страшно считать.

"На примере продаж в Украине iPhone16 я продемонстрирую все глубины дна, на котором мы находимся, и поднятие с которого пока не предвидится. Так вот. С момента старта продаж этого гаджета, которые начались 20 сентября, в Украину было официально импортировано 17 000 iPhone16", — пишет журналист.

По его подсчетам, в месяц примерно продается по 6 тысяч телефонов. Однако активировано мобильными операторами в Украине с начала старта продаж 101 тысяч смартфонов, то есть по 110 активаций в день

"Математически рассчитываем, что если из 101 000 iPhone16 только 17 000 официально импортированы, то 84 000 активированных устройств появились и были проданы в Украине нелегально. И тут уже не пройдут комментарии о "подержанных телефонах" с новой активацией. Модель новая. Выходит, что 80% iPhone16 в тени", — отмечает Плинский.

По его словам, в деньгах это примерно $100 млн, и это всего за три месяца. То есть потери бюджета здесь колоссальные.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у всех мобильных операторов вырастут цены на тарифы, к примеру, у "Киевстара" на 25%.