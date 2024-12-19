Под Киевом хотят вырубить уникальный лес ради коттеджного городка

Странные махинации происходят на Киевщине с лесом во время войны

В поселке Вита-Почтовая под Киевом собираются заняться вырубкой лесного массива, который является частью Изумрудной сети Европы. Здесь произрастают 100-летние дубы, а также обитают краснокнижные представители флоры и фауны.

Причина безжалостного уничтожения уникального леса банальна — здесь хотят построить модный коттеджный городок и "прорубить" к нему дорогу. Об этом сообщила общественный деятель, депутат Киевского городского совета VII созыва Елена Терещенко.

По ее словам, за вырубкой леса стоит председатель Гатненской ОТГ Александр Паламарчук, который лично заинтересован в этом. Он собирается вынести на сессию Гатненского сельсовета для утверждения детальный план территории, который и предполагает вырубку части леса.

Лес находится в поселке Вита-Почтовая

"Вопреки воле территориальной громады и действующему законодательству Украины, выносит (Паламарчук-ред.) на сессию Гатненского сельского совета на утверждение скандальный ДПТ (детальный план территорий), который противоречит действующему генплану и предусматривает уничтожение лесного массива, входящего в Изумрудную сеть Европы, выделенной для сохранения видов, которым грозит исчезновение в масштабах всего континента!", — говорится в сообщении.

Интересно, что в повестке дня Гатненского сельского совета на 19.12.24 утверждение этого преступного ДПТ (детального плана территорий), на первый взгляд, отсутствует, но оно спрятано в Протокол N 36 последнего пункта 32 "земельные вопросы".

Как оказалось, к участку, где планируется возведение коттеджного городка, нет подъездных путей и именно поэтому там не могут начать строительство. И теперь местные депутаты решили прорубить туда дорогу и при этом уничтожить часть уникального леса.

Интересно, что участок среди леса был приобретен неизвестными лицами и скорее всего они изменили его целевое назначение. Елена Терещенко подчеркнула, что в кадастровом деле нет участков, предназначенных для строительства, а только для фермерского хозяйства.

Местные жители не собираются сидеть сложа руки и намерены не допустить вырубку уникального лесного массива. Они всеми силами пытаются придать данное дело огласке и собираются посетить ближайшую сессию Гатненского сельсовета. Люди хотят лично пообщаться с председателем Гатненской ОТГ Александром Паламарчуком и задать ему вопросы по поводу планов на лес.

"А господину Паламарчуку и поселковым депутатам абсолютно плевать на 100-летние дубы и сосны, на краснокнижные лилии лесные и гнездовки обыкновенные, на одну из самых значительных популяций жука оленя и других редких "краснокнижных" растений и насекомых! Их "коллективная безответственность" при голосовании на сессиях научила совсем не беспокоиться о нарушении действующего природоохранного и градостроительного законодательства, они "забили" и на собственный генплан, и на постановление Кабинета Министров Украины", — подчеркнула Елена Терещенко.

По мнению правозащитницы, Паламарчук очень боится общественного резонанса и огласки, а поэтому может временно отложить данный вопрос и не выносить его на голосование на ближайшей сессии сельсовета.

Однако эту ситуацию "Телеграф" будет держать на контроле, ведь уничтожение части леса, входящего в Изумрудную сеть Европы, для строительства коттеджного городка является серьезной угрозой для экологии и может привести к уничтожению редких видов флоры и фауны.

Для справки: Изумрудная сеть – это экологическая сеть, состоящая из "территорий особого природоохранного значения". Совет Европы официально утвердил ее в 1996 году в рамках Бернской Конвенции.

Цель проекта – охрана мест обитания редких видов растений и животных. Оценка территорий учитывает наличие угрожающих видов, роль как миграционных пунктов и уровень биоразнообразия.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Лиманском районе Донецкой области началась осенняя лесокультурная кампания по восстановлению лесов. Однако не всем эта идея понравилась. В одной из местных Facebook-групп пользователи раскритиковали высадку деревьев в то время, когда фронт находится рядом с Лиманом.