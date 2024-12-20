"Это дно": известный экономист вызвал волну возмущения хайпом на тему обстрела в Киеве

После критики он удалил свою публикацию

После ракетного удара России по Киеву 20 декабря финансист Эрик Найман написал пост, в котором использовал последствия российской атаки для иллюстрации рисков размещения финансовых активов в Украине. Это вызвало волну негодования в сети.

"Недоброе киевское утро. Берегите себя и диверсифицируйте свои активы. Так сегодня выглядит недвижимость в центре столицы. Повторю: вы сильно рискуете, если держите все активы в Украине", — написал он в Facebook.

После волны возмущения и массы негативных комментариев под этим постом, Найман его удалил. Он написал еще два — в первом попытался оправдаться, а во втором извинился.

Его первое сообщение было воспринято очень критично, комментаторы не сдерживали эмоций. Люди восприняли сообщение Наймана как "рекламу на крови".

"Я сохраню это для случая, когда мне нужно будет иллюстрировать термин "lack of emotional intelligence" (отсутствие эмоционального интеллекта). Erik Nayman, Вы не правы", — написал основатель инвестиционной компании FinPoint Сергей Будкин.

"Реклама на крови", "Это дно дна", "Это такая стратегия холодной черной рекламы на фоне смертей и горя? Мое категорическое непринятие", — пишут украинцы.

В ответ Найман пустился в раздумье, что такое патриотизм. Он перечислил все недостатки инвестиционного климата в Украине.

"Кто патриот? Тот, кто надел вышиванку и загоняет всех в украинскую недвижимость, или тот, кто реально помогает украинцам хранить и инвестировать свой капитал? Если вы еще не поняли, что живете в инвестиционном концлагере, где все налоговые правила, банковские и валютные регуляции, действия чиновников и даже маркетинг направлены на то, чтобы вы все, что заработали здесь, и потратили, то пора бы это уже понять. Вас просто дурят", — пишет финансист.

Он добавил, что Украина — прекрасное место для жизни, однако "в уже не везде и не всегда". Хорошее место, чтобы делать бизнес — "и уже под вопросом, не зря украинские бизнесмены мудро все чаще открывают бизнес за границу — и это действительно патриотично".

"Но очень плохое место хранить сбережения и делать инвестиции (пока), — написал Найман.

В конце концов он сделал третью публикацию, в которой извинился, если его первый пост "задел личные чувства и тем более был воспринят как реклама". Он добавил, что написал его из-за "искреннего желания помочь делать сбережения в безопасном месте".

"Я мог не написать его просто потому, что ракета бы упала на мой дом. Но я к этому готов и не требую к себе жалости или снисходительности", — добавил финансист.

Для справки: Эрик Найман – предприниматель, финансовый аналитик и автор книг по трейдингу и инвестированию. Основатель компании HUG’S, финтех стартапа по управлению активами на глобальных рынках ценных бумаг. Входит в состав Совета по экономическому развитию Украины с 8 апреля 2020 года.

Напомним, по состоянию на 11:12 в результате ракетной атаки по столице погиб один человек, одиннадцать получили ранения. Пятерых пострадавших госпитализировали.

Как сообщал "Телеграф", в результате российского обстрела 20 декабря также пострадал костел Святого Николая около станции метро "Олимпийская" в Киеве. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал поврежденный храм и здание бизнес-центра рядом.