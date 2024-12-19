Влетит в копеечку? Сколько стоит приготовить глинтвейн к праздничному столу - сравнение цен

Глинтвейн – это горячий напиток из красного вина с пряностями

До зимних праздников остаются считанные дни и некоторые уже начинают формировать корзину на праздничный стол, сравнивая цены. Поэтому возникает вопрос: а сколько стоит приготовить глинтвейн.

"Телеграф" нашел ответ и сравнил цены на все ингредиенты в двух самых популярных супермаркетах Украины.

Заметим, что в стандартный рецепт глинтвейна входит: красное вино, специи, апельсин и яблоко. Что касается специй, то рассматриваем уже готовую приправу к глинтвейну.

Вино

Стоимость красного полусладкого вина Bolgrad в Сильпо составляет 114 грн. а в АТБ — 78 грн тоже по акции. Однако в последнем супермаркете даже без скидки вино стоит 88 грн за 0,75 л.

Апельсин

Для глинтвейна на одну бутылку вина хватит одного среднего апельсина, весом 200-300 г. В Сильпо продают апельсин мини за 80 грн/кг, то есть две штучки будут стоить где-то 50 грн. В АТБ за 1 кг обычных апельсинов нужно отдать 65 грн, а за средний фрукт примерно – 40 грн.

Яблоко

Чтобы глинтвейн был душистым, лучше выбирать ароматные яблоки красного цвета, для любителей кислинки – подойдут и зеленые. В Сильпо 1 кг украинских яблок стоит 38 грн, то есть за средний фрукт нужно выложить примерно 20 грн. У АТБ такой же сорт яблок продается в сетке, 1 кг стоит 38 грн. За сеточку нужно будет заплатить примерно 25-30 грн.

Специи

Приправа к глинтвейну, по данным сайтов, доступна только в Сильпо, и там она стоит от 25 до 50 грн. Цена зависит и от веса, и от вида пряностей внутри. Есть варианты с измельченными специями, а есть с целой звездой бодьяна, палочкой корицы и т.д.

Общая стоимость глинтвейна из Сильпо составляет примерно 209 грн, а с АТБ — 153 грн. Разница — 56 грн, однако стоимость в разных городах Украины может отличаться.

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