Тепло в Киеве продержится недолго: синоптики прогнозируют похолодание и снег с дождем

В среду и четверг в городе будет держаться переменная облачность и аномальное тепло, но уже в пятницу стоит ожидать похолодания и дождей со снегом

В ближайшие дни, 1-2 января, погода порадует Киев теплом и небольшим прояснением на небе. Однако уже 3 января город посетят облачность, осадки и похолодание.

В среду-пятницу столбики термометров в дневное время будут колебаться в пределах +3…9 градусов, а в ночное время — -1…+4 градусов. Об этом идет речь в прогнозе от Sinoptik.

Среда, 1 января, принесет в город преимущественно облачную погоду, но утром и днем можно ожидать ясное небо. Осадков не прогнозируется. Воздух днем прогреется до +7 градусов, а ночью были "минусы" -1 градус. Наибольшие порывы ветра предполагаются днем – легкие 3 м/с.

Облачность будет держаться и в четверг, 2 января, но утром и днем прогнозируется небольшое прояснение. Дождей и снега не будет. Дневная температура поднимется до +9 градусов, а ночная опустится до +4 градусов. Сила ветра в этот день не превысит легких 3 м/с.

В последний рабочий день этой недели, 3 января, ожидается сильная облачность, снег с дождем, а также понижение температуры. Утром, возможно, пройдет дождь со снегом, который к середине дня должен закончиться. Показатели термометров днем зафиксируются около +3 градусов, а ночью опустятся до -1 градуса. Порывы ветра в пятницу не превысят легких 2 м/с.

Ранее "Телеграф" писал о том, какой ожидается погода в Украине 1 января согласно прогнозу от Укргидрометцентра. Синоптики рассказали, что в некоторых областях был объявлен I (желтый) уровень опасности из-за сильных порывов ветра.