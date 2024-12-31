Мороз и аномальное тепло. Каким регионам не повезет с погодой 1 января

Сильных осадков не прогнозируется

Первый день года не порадует украинцев снежной и морозной погодой, ведь в начале января Украину накроет аномальное тепло. Оно продержится не долго, уже с 3 января синоптики прогнозируют похолодание.

Об этом рассказал "Телеграфу" известный синоптик Игорь Кибальчич в материале "Беспощадные морозы до -18 ° С. Каким регионам не повезет с погодой в начале января".

По его словам, температура воздуха днем с 1 по 3 января достигнет +4…+9°С, в южной части и Крыма до +10…+13°С. Ночью отметка термометра будет колебаться в диапазоне -1…+5 °С, на юге +2…+7 °С.

По данным Укргидрометцентра, 1 января по всей территории страны осадков не будет, ожидается умеренная облачность и тепло. Однако ночью столбик термометра опустится до -2°С на западе страны и до -1°С на востоке.

Днем 1 января солнце пригреет на западе до +10°С, на севере и востоке – до +8°С, в центре – до +9°С, на юге – до +11°С. Порывы ветра составят 7-12 м/с.

"В первую декаду января 2025 года погода будет переменчивой, временами с порывистым ветром и аномально высокими температурами. Устойчивого снежного покрова ждать не стоит, а в тех районах, где снег все-таки выпадет, он не задержится надолго", — объясняет Кибальчич.

Напомним, что в январе Украину покроют сильные морозы. Уже известно, когда ждать потепления.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украину придет похолодание и настоящая зима.