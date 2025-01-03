Є загиблий та постраждалі: стали відомі наслідки ворожої атаки на Київщину (фото)

Повітряна тривога в області лунала багато годин

У ніч на п’ятницю, 3 січня, Київ та область атакували ворожі безпілотники. Внаслідок цього на Київщині, на жаль, одна людина загинула і ще четверо були поранені.

Також в одному з районів області уламки збитого БпЛА впали на приватний будинок і там виникла пожежа. Про це повідомили у КОВА.

Відомо, що у Київській області протиповітряна оборона відбивала атаку російських ударних безпілотників. Внаслідок нальоту у Броварському районі області від поранення уламками збитої цілі загинув водій вантажівки 1999 року народження. Чоловік, на жаль, помер на місці події.

У Білоцерківському районі пошкоджено 4 приватні житлові будинки та одну господарську споруду. Також бломки збитого БпЛА, які впали на один із будинків, стали причиною виникнення пожежі. Загоряння оперативно ліквідували рятувальники.

Внаслідок цього постраждало одразу троє людей — у жінки 1957 року народження було зафіксовано гостру реакцію на стрес. Хлопець 16 років отримав поріз та його госпіталізують до дитячої лікарні. Також батько підлітка зазнав різаних ран ніг.

У Фастівському районі Київської області осколками на вулиці було поранено жінку 2002 року народження. Вона була госпіталізована до місцевої лікарні.

На місцях працюють усі екстрені служби. Усім постраждалим надається необхідна допомога.

"Звертаємося до кожного мешканця — під час загрози перебуваєте у укриттях. Бережіть себе та своїх близьких", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Печерському районі столиці після нальоту ворожих БПЛА 1 січня було частково зруйновано житловий багатоквартирний будинок внаслідок падіння уламків. Після атаки повідомлялося, що кілька людей зазнали поранень, серед них вагітна жінка. Під час атаки разом із дружиною загинув видатний український нейробіолог Ігор Зима.