Почему в СССР Рождество праздновали 7 января и кто за этим стоит

На это есть четыре объяснения

Практически весь христианский мир отмечает Рождество 25 декабря. Но на просторах бывшего СССР праздник имел до сих пор много где имеет другую дату – 7 января. Раньше мы уже рассказывали, почему в СССР запрещали колядки.

"Телеграф" ссылаясь на Obozrevatel расскажет, почему это сложилось именно таким образом. На это четыре объяснения.

Древние времена

В первые века существования христианства весь цивилизованный мир жил по юлианскому календарю. Его ввел римский консул Юлий Цезарь в 45 году до н.э. Именно в период, когда действовала эта система летоисчисления, дата Рождества была выбрана 25 декабря.

Естественно, распространилась эта традиция и на Киевскую Русь после того, как князь Владимир окрестил свои земли. Традицию отмечать Рождество в конце декабря заимствовали из Византии.

Различие дат

Однако юлианский календарь был несовершенным, он оказался короче астрономического года. При жизни одного человека эта разница остается незаметной, но за 400 лет набегает 3,1 дня неучтенного времени.

Вот почему в 1582 году папа римский Григорий XIII ввел календарную реформу. Разработанный по его приказу григорианский календарь сокращал разрыв с астрономическим годом, однако датой Рождества в нем было решено покинуть 25 декабря. Конечно, первыми новое исчисление переняли страны с сильным влиянием католической церкви. Однако впоследствии он был принят как светский стандарт.

Если считать, то в период с 1901 по 2099 годы разница между датами по юлианскому и григорианскому календарю будет составлять 13 дней. То есть страны, продолжившие жить по старому стилю, начали отмечать все праздники на 13 дней позже.

Календарная реформа на украинских землях

Земли правобережной Украины перешли на григорианский календарь еще в 16 веке, ведь в большинстве своем находились под властью католической Польши. Однако украинские греко-католики и православные в Галиции продолжили соблюдать юлианский церковный календарь. Таким образом, они сопротивлялись латинизации и ассимиляции в польское общество.

Между тем, земли Украины под властью Российской империи еще долгое время жили по юлианскому (старому) календарю. И так продолжалось до падения монархии. Тогда в 1918 году власти Украинской Народной Республики приняли закон "О введении на Украине исчисления времени по новому стилю и переводе часов на среднеевропейское время". Его следствием стало то, что после 15 февраля 1918 года на территории УНР сразу наступило 1 марта. Москва, оказавшаяся под властью большевиков, осуществила этот переход в том же году, но на несколько недель раньше. Там после 31 января наступило 14 февраля.

Однако православная церковь переход на новый календарь не приняла и продолжила жить по юлианскому летоисчислению. Так и получилось, что Рождество по церковному календарю осталось 25 декабря, но по-светскому сместилось на 7 января.

В период с 1918 по 1923 годы большевистские власти, которые оккупировали значительную часть украинских земель, позволяли отмечать религиозные праздники, а Рождество даже было в атеистическом государстве выходным. За это время расхождение в датах закрепилось. В 1923 году праздник попытались перенести на 25 декабря, однако с 1929 решили отказаться от него вообще.

Советский и постсоветский период

Православные украинцы продолжали тайно отмечать свои праздники. При этом они придерживались так называемого старого стиля, то есть юлианского календаря. Согласно ему, Рождество продолжили праздновать 7 января по светскому исчислению.

При этом церковный Новый год тоже отмечали по старому стилю. Выходило, что его датой стало 14 января. Так возник странный праздник Старый Новый год.

Когда в 1991 году СССР развалился, влияние московской церкви на Украину никуда не исчезло. Потому Рождество продолжили отмечать 7 января. И только получив автокефалию от Константинополя, Православная церковь Украины смогла осуществить календарную реформу – перейти на новый юлианский календарь. Он ничем не отличается от григорианской, за исключением исчисления даты Пасхи. А значит, рождественский день наконец-то вернулся на свою законную дату – 25 декабря. Государство быстро адаптировало эти изменения. Недавно в нашей стране выходным только 25 декабря, а Рождество 7 января празднуют только желающие — выходным этот день больше не является.

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