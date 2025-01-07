Столицу Украины предлагают перенести подальше от России

Краевед указал на практический подтекст

Предприниматель и общественный деятель из Черниговской области Николай Шкурко предложил перенести столицу Украины в другой город. По его мнению, Киев расположен слишком близко к границе с Россией, поэтому уязвим.

Об этом пишет "Время Черниговское". По мнению Шкурко, Киев якобы никогда не был украинским по духу.

Он отметил, что в деле переноса столицы нужно говорить не только об идеологическом подтексте, но и о практическом. По словам Шкурко, в связи с войной миграционные потоки сместились.

"Киев это фактория на Шелковом торговом пути во времена Хазарского каганата, затем его отвоевали западные колонизаторы: сначала норманны (русы) и датчане, потом скандинавы (варяги). Каким было население Киева – не трудно догадаться: от хазар и варягов до греков и других торговых людей и их прислуги из славянских племен. Сюда добавились христианские священники (сначала — греки), которые освящали подвиги князей-каганов", — отметил он.

По мнению Шкурко, не случайно столицей первого украинского национального государства под булавой Гетьмана Хмельницкого и далее стал Чигирин, а киевские митрополиты Дионисий Балабан и Иосиф Тукальский-Нелюбович перебрались из Киева, где засел московский гарнизон, в Чигирин. По его словам, не сложилось с Киевом как столицей и во время освободительной борьбы 1917-1921 годов, ведь по национальному составу он был преимущественно неукраинским.

"Это был традиционный центр русского монархизма, который и описал киевлянин Булгаков в Белой гвардии. За годы независимости Киев превратился в мегаполис, в котором растворились островки украинства вместе с правительственными учреждениями, что сделало невозможным любой порядок и контроль с украиноцентрических позиций. Дух наживы и космополитизма во всех внешних и невидимых проявлениях завладел городской средой, несмотря на лозунги "Любите Украину!". Так с какой стати Киев мог вдруг превратиться в столицу независимой Украины, чтобы та стала успешной?", — отметил Шкурко.

Кто такой Николай Шкурко

Он — украинский краевед, общественный деятель, предприниматель, благотворитель и книгоиздатель. Учредил и был генеральным директором Просветительной производственно-коммерческой фирмы "Сяйво" (1993—2023), а также директором Благотворительного фонда "Нежен" (с 2002 до сегодняшнего дня).

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