В Одессе заметили электрический Rolls-Royce стоимостью более полумиллиона евро (видео)

Таких в Украине около десяти

В Одессе был замечен роскошный электрокар Rolls-Royce Spectre. Его стоимость составляет 600 тысяч долларов.

Видео с автомобилем появилось в социальных сетях.

Rolls-Royce Spectre – первый электромобиль в истории британского производителя премиальных авто. Его длина составляет 5453 мм, ширина – 2090 мм, высота – 1559 мм, а колесная база – 3210 мм. Несмотря на вес 3 тонны, автомобиль демонстрирует хорошую динамику.

Электрическая силовая установка развивает мощность 585 лошадиных сил и крутящий момент 900 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,5 секунды. Запас хода на одном заряде составляет 520 км по стандарту WLTP. Емкость батареи – около 120 кВт*ч.

Автомобиль получил полноуправляемое шасси и активные стабилизаторы поперечной стойкости. Особенностью модели является коэффициент аэродинамического сопротивления 0,25, что соответствует показателям спортивных автомобилей.

В Украине уже зарегистрировано более десятка таких электрокаров. Согласно сервису "База Даи 2024", количество регистраций — 15. Но некоторые могут повторяться из-за перепродажи.

Первый Rolls-Royce Spectre появился в стране в октябре 2023 года. Электромобили этой модели можно увидеть на улицах Киева, Винницы и Черкасс, а некоторые экземпляры замечены в Монако.

Также ранее "Телеграф" также сообщал, что в Харькове среди грязи во дворе заметили роскошный спорткар. В Сети шутят, что у владельца этой машины не хватило денег на гараж.