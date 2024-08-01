Даже не в столице: в одном из городов Украины заметили Tesla Cybertruck (видео)

Пока неизвестно, откуда этот автомобиль появился в областном центре

Электрический пикап Tesla Cybertruck, уже ставший новым символом статуса среди знаменитостей, заметили на дорогах Украины. В частности, это редкий для Европы автомобиль сняли на видео в Ровно.

В сети появилось видео, как электропикап едет по улице Князя Владимира в областном центре. Пока неизвестно, кому именно принадлежит этот автомобиль.

Как известно, в компании Tesla говорили, что этот автомобиль никогда не будет продаваться в Европе. Однако в январе 2024 года появилась информация, что Cybertruck продается в Одессе.

Тогда продавец просил за него 200 тысяч долларов США. В объявлении говорилось, что это тюнингованный автомобиль, в который, помимо собственно его стоимости, вложили 35 тысяч долларов. Сообщалось, что аналогов этому пикапу нет ни в Украине, ни в мире. Как известно, Tesla Cybertruck в США стоит 100 тысяч долларов.

Tesla Cybertruck, продававшийся в Одессе

Стоит отметить, что пикап на видео из Ровно внешне не похож на продававшийся в Одессе. На нем не видно следов тюнинга.

Справка. Tesla Cybertruck – новый электромобиль в кузове пикап 2023 года выпуска. В зависимости от модели запас хода составляет до 804 км. В начале производства автомобиля Илон Маск обещал, что его творение обойдется в 40 тысяч долларов, но к моменту запуска пикап подорожал в несколько раз. Первые автомобили уже приехали к своим владельцам.

Ранее "Телеграф" писал, что разрекламированный пикап Tesla Cybertruck забуксовал в песке на пляже. Он оказался не столь вездеходным, как заявляли ранее.