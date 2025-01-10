В Киеве заметили редчайший Tesla Cybertruck (эксклюзивные фото)

Стоимость данного электромобиля превышает миллион гривен

В Киеве заметили редкий электрический пикап Tesla Cybertruck. Своим названием он "прогремел" на весь мир после взрыва возле отеля Трампа в американском Лас-Вегасе.

Об этом сообщает "Телеграф". Мы сделали официальный запрос в Главный сервисный центр МВД Украины и получили выписку из Единого государственного реестра МВД по транспортным средствам, зарегистрированным в Украине.

Данный электромобиль был выпущен в 2024 году, его полная масса составляет 4159 кг, без нагрузки — 3000 кг.

По данным баз ГАИ, сегодня в Украине насчитывается единственный экземпляр данного транспортного средства. Первичная регистрации была в Николаевской области, а в августе 2024 года машину перерегистрировали уже в Святошинском районе Киева.

Стоимость данного пикапа в 2024 году составляла 150 000 долларов США, что равняется 145 342 евро и более 6 млн гривен. В зависимости от модели на одном заряде пикап должен проезжать до 500 миль (около 804 км).

Вот так выглядит это "чудо техники" на улицах украинской столицы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Cybertruck был замечен в Ровно.