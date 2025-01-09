В Днепре под землю провалилось авто (эпическое фото)

Пожилая водитель не заметила яму

В Днепре автомобиль провалился под землю. Событие произошло на бульваре Звездном в Днепре с участием внедорожника Toyota RAV4.

За рулем автомобиля находилась 69-летняя женщина, не заметившая яму на проезжей части. Об этом сообщает местный телеканал D1.

В результате наезда на препятствие транспортное средство перевернулось. В результате происшествия водитель не пострадала, однако автомобиль получил механические повреждения.

Начальник инспекции КП "Днепропроводоканал" Сергей Ченчевич пояснил, что на месте происшествия проводились ремонтные работы, а территория была должным образом ограждена.

Для транспортировки поврежденного автомобиля привлекли спецтехнику КП "Транспортная инфраструктура". Впоследствии Toyota RAV4 доставили на станцию технического обслуживания.

Представители патрульной полиции составили акт обследования дорожного покрытия на месте происшествия.

Недавно подобный случай произошел в Киеве. Там из-за прорыва водопровода асфальт пошел под землю вместе с автомобилем.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве целый район может уйти под землю. Причиной происшествия стала авария канализационного коллектора, построенного более 50 лет назад.