В Киеве продают необычного большеглазого котенка по цене домика в деревне (фото)

Сейчас котенку полтора месяца

В Украине продают котенка породы саванна F2 за несколько тысяч долларов. Однако его цену оправдывают некоторые особенности, которые отличают его от сородичей.

Соответствующее объявление было опубликовано на популярном украинском сайте купли-продажи. Автор указывает, что сейчас животному полтора месяца.

"Девочка Саванна Ф2. Супер контактная, нежная, активная. Возраст 1.5 месяца. Уже ходит на лоток самостоятельно. Будет готова переехать в новый дом под елку) после вакцинации", — пишет продавец.

Фото: OLX

Фото: OLX

Фото: OLX

Указанная стоимость за котенка — 5 тысяч долларов. Отметим, что на той же платформе почти за аналогичную сумму продают целые дома в Киевской области.

Стоит отметить, что это саванна F-2. Этот гибрид получается при вязке самки саванны F1 с самцом саванны F5 или последующих поколений, при этом получается ~ 25% генов сервала.

Саванна является рекордсменом самой высокой породы домашних кошек, ее рост составляет 43,5 см от плеча до пят.

Интересный факт: самой высокой кошкой в мире Книга рекордов Гиннеса называет Фенрира, домашнего питомца породы саванна. Высота Фенрира в холке – 48 см. Брат кота Корвус также был рекордсменом, но он, к сожалению, погиб во время пожара.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине продают бенгальского котенка с редкой окраской "красное золото" за 200 тысяч гривен, что эквивалентно стоимости некоторых автомобилей.