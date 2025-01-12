У Києві продають незвичайне великооке кошеня за ціною будиночка в селі (фото)

Зараз кошеня півтора місяці

В Україні продають кошеня породи саванна F2 за кілька тисяч доларів. Однак його ціну виправдовують деякі особливості, які відрізняють його від родичів.

Відповідне оголошення було опубліковане на популярному українському сайті купівлі-продажу. Автор зазначає, що зараз тварині півтора місяця.

"Дівчинка Саванна Ф2. Супер контактна, ніжна, активна. Вік 1.5 місяця. Вже ходить на лоток самостійно. Буде готова переїхати до нового будинку під ялинку) після вакцинації", — пише продавець.

Фото: OLX

Фото: OLX

Фото: OLX

Вказана вартість за кошеня — 5 тисяч доларів. Зазначимо, що на тій самій платформі майже за аналогічну суму продають цілі будинки у Київській області.

Це саванна F-2. Цей гібрид виходить при в’язці самки саванни F1 із самцем савани F5 або наступних поколінь, при цьому виходить ~25% генів сервалу.

Саванна є рекордсменом найвищої породи домашніх кішок, її зростання становить 43,5 см від плеча до п’ят.

Цікавий факт: найвищою кішкою у світі Книга рекордів Гіннеса називає Фенріра, домашнього вихованця породи саванна. Висота Фенріра у загривку – 48 см. Брат кота Корвус також був рекордсменом, але він, на жаль, загинув під час пожежі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні продають бенгальське кошеня з рідкісним забарвленням "червоне золото" за 200 тисяч гривень, що еквівалентно вартості деяких автомобілів.