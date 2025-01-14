Сколько стоит аренда квартиры в Киеве и в каком районе есть доступное жилье

Актуальная информация для тех, кто ищет жилье в столице

Стоимость аренды квартир в Киеве, несмотря на атаки дронов и ракет, продолжает оставаться на достаточно высоком уровне. Риэлторы отмечают, что цена съемного жилья в столице за 2024 год выросла в среднем на 25-35% .

При этом в некоторых районах столицы съемное жилье подорожало сразу на несколько тысяч гривен, а самые дешевые варианты мгновенно исчезают с сайтов по поиску жилья. Наиболее же значительный рост цен фиксируется на аренду двухкомнатных квартир. О состоянии рынка недвижимости в Киеве подробнее рассказали на официальном сайте ЛУН.

Подорожание недвижимости в условиях войны – феномен, имеющий несколько причин. Так, большие возможности для самореализации и относительная безопасность Киева привлекают украинцев из более неспокойных областей и это удорожает аренду.

В целом, цена на аренду квартиры в столице зависит от района, наличия ремонта, этажа, экологической обстановки, инфраструктуры, состояния самого дома и уровня его комфорта.

Так, средняя стоимость аренды 1‑комнатной квартиры в столице составляет 17 тысяч гривен. За прошедший год цена на аренду однушки в столице возросла на 35%.

Дороже всего арендовать 1-комнатную квартиру, которая располагается в Печерском (34 400 гривен), Шевченковском (23 000 гривен) и Голосеевском (18 000 гривен) районах Киева.

Самые же доступные для аренды однокомнатные квартиры можно найти в Днепровском (13 500 гривен), Святошинском (13 000 гривен) и Деснянском (9 000 гривен) районах столицы.

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Киеве по районам

Стоимость аренды 2-комнатной квартиры в Киеве составляет в среднем 23 тысячи гривен в месяц. За 2024 год цена на аренду двушки в столице возросла на 33%.

Дороже всего арендовать 2-комнатную квартиру в Печерском (45 800 гривен), Шевченковском (29 200 гривен), Голосеевском (27 000 гривен) и Соломенском (20 000 гривен) районах Киева.

Средние цены на 2‑комнатное жилье наблюдаются в Оболонском (18 000 гривен) и Дарницком (18 000 гривен) районах столицы.

Самые доступные для аренды двушки представлены в Святошинском (16 000 гривен), Днепровском (15 000 гривен) и Деснянском (11 000 гривен) районах.

Цены же на аренду трехкомнатной квартиры в Киеве составляют примерно 38-40 тысячи гривен в месяц. За последний год стоимость такого жилища взлетела на 35%.

Самое дорогое трехкомнатное жилье сдается в Печерском (72 900 гривен), Шевченковском (45 800 гривен) и Голосеевском (37 000 гривен) районах Киева.

Самые же доступные варианты можно найти в Днепровском (24 000 гривен), Дарницком (20 000 гривен), Святошинском (18 000 гривен), а также в Деснянском (14 000 гривен) районах.

Согласно информации с сайта ЛУН в декабре значительно возрос спрос на квартиры. В среднем, квартиру арендуют за семь дней с момента публикации объявления.

Однако самые доступные варианты, по словам специалистов, не задерживаются на профильных ресурсах и нескольких часов.

При этом Киев входит в тройку городов с самой дорогой арендой жилья в Украине. Среди лидеров также Львов и Ужгород.

Напомним, в Киеве сдают в аренду Vip-коттедж с обсерваторией, концертным залом и бильярдом. Дом построен в классическом стиле из красного кирпича и имеет площадь 913 метров квадратных.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что под Киевом сдают в аренду стеклянный дом в стиле "Сумерек". В доме есть капсульное бомбоубежище и огромная смотровая площадка с видом на Киевское море.