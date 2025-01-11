В Киеве возле Рады сдают квартиру за ненормальные деньги (фото)

Такое жилище не каждому по карману

В Голосеевском районе Киева всем желающим предлагают снять квартиру за 160 тысяч гривен в месяц. При этом обещают отличных соседей и комфортные условия проживания.

Информация об этом появилась в соцсети. Аппартаменты находятся н 5 этаже элитного стиличного ЖК.

В объявлении указано, что в Киеве сдается в аренду квартира, которая расположена на территории правительственного квартала. Она находится на 5 этаже новостройки.

Все желающие могут пожить в квартире с 4 комнатами в ЖК люкс-класса по улице Грушевского 9-а.

Цена аренды составляет 4000 долларов США в месяц или 170 тысяч гривен. Общая площадь — 250 м.кв. Кухня-гостиная при этом занимает 100 м.кв.

В квартире есть три спальни.

Квартира укомплектована всей необходимой для проживания мебелью и бытовой техникой. Можно заселиться даже с маленькими животными.

Стоит отметить, что в квартире выполнен дизайнерский ремонт с интересными элементами. Квартира не продается. Ее исключительно сдают в аренду.

Напомним, в посёлке городского типа Козин в Обуховском районе Киевской области выставили на продажу элитный особняк в котором есть собственное убежище, несколько санузлов и камин. Стоит такой дом 1,1 миллион долларов США.

Дом построен в классическом стиле и имеет площадь 900 метров квадратных. Он находится на территории в 50 соток.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве за миллион долларов продают шикарную квартиру с бассейном и собственным лифтом. Пентхаус имеет площадь 150 метров квадратных и обставлен он очень стильно, изысканно и утонченно.