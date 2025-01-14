После взрыва на Окружной в Киеве загорелась фура (видео)

Скорее всего, водителю выжить не удалось

В среду, 14 января, на Окружной дороге по неизвестной причине загорелся грузовик с прицепом. Движение перекрыли.

Происшествие случилось перед поворотом на Вишневое. Об этом сообщают Telegram-каналы.

Интернет-пользователи пишут, что это тот взрыв, который слышали на Борщаговке.

На месте инцидента работают все специальные службы. Сотрудники МЧС затушили огонь.

Кабина грузовика практически полностью выгорела. Это позволяет предположить, что водителю фуры выжить не удалось.

Официальной информации о подробностях происшествия на данный момент нет. Из-за перекрытия движения на Кольцевой дороге образовалась большая пробка.

Ранее в Киеве прогулка с домашними питомцами закончилась стрельбой. Конфликт между двумя мужчинами, начавшийся из-за ссоры их собак, перерос в драку, во время которой один из участников достал травматическое оружие и выстрелил оппоненту в лицо.

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