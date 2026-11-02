Потребность в Patriot, удары по НПЗ и разговоры с Трампом: что рассказал Зеленский в новом интервью

О чем Зеленский говорил с Трампом

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Владимир Зеленский заявил, что Киев готов на месяц отказаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам , если США предоставят Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Такое предложение он озвучил в интервью американскому телеканалу Fox News.

Президент Украины также рассказал о разговорах с президентом США Дональдом Трампом по поводу атак на российскую нефтяную инфраструктуру, объяснил позицию Украины и подчеркнул, почему Киев не может оставлять российские удары по энергетике без ответа. "Телеграф" собрал главные заявления Зеленского.

Patriot в обмен на месяц без ударов по НПЗ

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова временно прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, если получит достаточно средств для защиты собственной энергетической инфраструктуры.

Президент предложил США предоставить Украине системы ПВО Patriot на месяц. По его словам, Киев готов найти средства и оплатить соответствующую поставку.

"Если вам нужно, чтобы мы месяц не атаковали их нефтеперерабатывающие заводы, дайте нам Patriot на месяц", – заявил Зеленский в интервью Fox News.

Что Зеленский ответил Трампу по поводу атак на НПЗ

Президент рассказал, что неоднократно обсуждал с Дональдом Трампом и его командой удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

По словам Зеленского, Украина не может оставаться пассивной в ответ на российские атаки, направленные против ее энергетической инфраструктуры и мирного населения.

"Мы сказали, что не можем просто молча реагировать, когда Россия атакует нашу энергетику, когда Россия убивает наших людей, когда происходят атаки на нашу электросеть, газовые заводы и все остальное", – объяснил президент Украины.

Он также подчеркнул, что позиция Украины остается неизменной: если Россия прекратит атаковать украинскую энергосистему, у Киева будут основания не наносить удары по российским НПЗ.

"Якщо ви хочете, щоб ми не атакували нафтопереробні заводи, то Росія не повинна атакувати нашу енергетичну систему", – зазначив Зеленський.

Зеленский призвал США не помогать России

Во время интервью президент также подчеркнул важность откровенного диалога с американской стороной. По его словам, он должен доносить до Дональда Трампа реальную ситуацию, складывающуюся в Украине из-за российских атак.

"Я должен поделиться с президентом правдой, реальным положением дел. Америка не может помочь России. Президент Трамп не может помочь Путину", – заявил Зеленский.