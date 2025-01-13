Пьяный водитель эпически влетел в МАФ в Киеве. Есть ли пострадавшие детали от полиции (фото)

Водитель отказался от госпитализации

В понедельник, 13 января, в Киеве на Русановке пьяный водитель влетел в МАФ. Пострадавших в результате ДТП нет.

Об этом "Телеграфу" рассказала представитель полиции в Днепровском районе Киева Анна Курило. По ее словам, по приезду скорой помощи водитель отказался от госпитализации.

На месте происшествия работает патрульная полиция, составлены протоколы на водителя автомобиля. В результате ДТП, пострадавших к счастью нет.

Местные телеграм-каналы показали фото, где водитель влетел в МАФ. На опубликованных кадрах заметно, что автомобиль на первом фото находится в самом МАФе.

Протоколы составлены по ст. 125 (Статья 125 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Другие нарушения правил дорожного движения). А также по ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и быстроту реакции). Санкция статьи может предусматривать штраф от 17 000 гривен с лишением прав сроком от 1 года, пишут юристы.

Обратите внимание! Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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