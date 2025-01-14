Після вибуху на Окружній у Києві спалахнула фура (відео)

Швидше за все, водієві вижити не вдалося

У середу, 14 січня, на Окружній дорозі з невідомих причин спалахнула вантажівка з причепом. Рух перекрили.

Подія сталася перед поворотом на Вишневе. Про це повідомляють Telegram-канали.

Інтернет-користувачі пишуть, що це вибух, який чули на Борщагівці.

На місці інциденту працюють усі спеціальні служби. Співробітники МНС загасили вогонь.

Кабіна вантажівки практично повністю вигоріла. Це дозволяє припустити, що водієві фури вижити не вдалося.

Офіційної інформації про подробиці події наразі немає. Через перекриття руху на Кільцевій дорозі утворився великий затор.

Раніше в Києві прогулянка з домашніми вихованцями закінчилася стріляниною.

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