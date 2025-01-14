На улицах Киева заметили самую романтичную машину - как она выглядит (видео)

Действительно оригинальное решение

В Печерском районе Киева заметили автомобиль BMW, который полностью был обклеен лепестками красных роз. Необычная машина однозначно может быть признана самым романтичным средством передвижения, когда-либо появлявшимся на дорогах столицы.

Видео появилось в столичном Телеграм-канале и сразу стало очень популярным. Такое креативное решение сразу же привлекло внимание окружающих.

На дорогах Киева заметили автомобиль, вся поверхность которого была обклеена лепестками красных роз. Сложно даже представить, какое количество цветов ушло на этот необычный декор.

На BMW лепестки держались достаточно прочно, так как во время езды они не разлетались в разные стороны.

Была ли это рекламная акция или знак внимания любимому человеку — неизвестно. Ясно одно — автомобиль собирал взгляды как прохожих, так и автомобилистов, а такой декор не остался незамеченным.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве был замечен эвакуатор, возивший огромный букет красных роз. В сети началось бурное обсуждение и не все сразу поняли, что происходит на улицах столицы.