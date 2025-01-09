С бесплатным жильем и питанием. В Буковеле предлагают работу с приятной зарплатой

Ищут ответственного и честного человека

На популярном горнолыжном курорте Буковель ищут кассира-продавца в продуктовый маркет с зарплатой от 20 до 28 тысяч гривен в месяц. Работодатель обеспечивает работников бесплатным жильем и питанием в течение всего периода работы.

График работы согласовывается индивидуально с каждым сотрудником, что достаточно удобно. Соответствующая вакансия размещена на сайте по поиску работы.

Для трудоустройства необходим опыт работы от одного года и среднее специальное образование. Кандидат должен уверенно пользоваться компьютером, знать кассовые операции и иметь опыт работы с кассовым аппаратом.

Среди основных обязанностей будущего работника – проведение наличных и безналичных расчетов с покупателями и соблюдение правил эксплуатации контрольно-кассовых аппаратов. Также в функции входит участие в проведении инкассации в течение рабочего дня.

Работник будет заниматься подготовкой товаров к продаже, их выкладкой и размещением ценников. Важным требованием является поддержание чистоты на кассе и в зоне кассы.

Компания предлагает официальное трудоустройство. Налоги с зарплаты не снимаются. Оплата почасовая – сколько отработал, столько и заработал.

Ищут ответственного и честного человека, умеющего общаться с покупателями. Важно не вступать в конфликты и находить общий язык с клиентами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на горнолыжном курорте появилась вакансия для девушек. Одна из гостиниц предлагает хорошие условия.